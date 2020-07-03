Милик готов перейти в «Ювентус», «Наполи» очень недоволен
3 июля 2020, 17:09
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик достиг предварительной договоренности о переходе в «Ювентус», утверждает Calciomercato. Сами неаполитанцы не хотят продавать польского форварда конкурентам и рассчитывают на успешные переговоры с другими претендентами — «Тоттенхэмом» и «Атлетико». За Милика «Наполи» просит 40 миллионов евро.
Предполагается, что при трансфере в «Юве» в обмен на Милика «Наполи» также получит двух футболистов.
В сезоне-2019/20 26-летний Милик провел 27 матчей и забил 13 голов.
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