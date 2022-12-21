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21 декабря, 17:58

«Милан» встретится в агентом Беннасера в ближайшее время

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» намерен сохранить в команде полузащитника Исмаэля Беннасера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба в ближайшее время встретится с агентом 25-летнего игрока Энцо Райола, двоюродным братом Мино Райолы. Стороны намерены обсудить возможное продление контракта.

Ранее сообщалось, что алжирский футболист готов подписать новое соглашение с «Миланом». Действующий контракт Беннасера с клубом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за итальянский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Милан
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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Фиорентина – Монца
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