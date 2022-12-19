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Сегодня, 17:46

Беннасер готов подписать новый контракт с «Миланом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Исмаэль Беннасер готов подписать новое долгосрочное соглашение с «Миланом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее журналист Николо Скира информировал, что клуб готов предложить игроку соглашение до 2027 года. При этом зарплата 25-летнего футболиста вырастет до 3,8 миллиона евро.

Действующий контракт Беннасера с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Алжирский футболист выступает за итальянский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Милан
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«Милан» готов увеличить зарплату Беннасера по новому контракту до 3,8 миллиона евро в год
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