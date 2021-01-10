«Милан» обыграл «Торино» и остался на первом месте серии А

«Милан» в матче 17-го тура чемпионата Италии обыграл «Торино» со счетом 2:0.

Отличились Рафаэл Леан и Франк Кессье, реализовавший пенальти.

После этого матча «Милан» с 40 очками остался на первом месте в турнирной таблице, «Торино» с 12 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Милан» — «Торино» — 2:0 (2:0)

Голы: Леан, 25 (1:0). Кессье, 36 — с пенальти (2:0).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Кессье, Диас (Хакан Чалханоглу, 60), Тонали (Далот, 54), Самуэль Кастильехо, Хауге (Мальдини, 85), Леан (Ибрагимович, 85).

«Торино»: Сиригу, Родригес (Мурру, 64), Иццо (Дзадза, 64), Лянко, Бремер, Синго, Ринкон (Сегре, 76), Лукич, Гояк (Линетти, 46), Верди, Белотти (Бонаццоли, 86).

Предупреждения: Ринкон, 26. Диас, 38. Романьоли, 41. Тонали, 45+2. Далот, 65. Леан, 79. Калабрия, 85. Сегре, 90+2.

Судья: Мареска (Италия).

9 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».