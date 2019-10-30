Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» проведет переговоры с Модричем, Видалем и Ракитичем

16:45
Теги:

«Милан» планирует усилить центр поля зимой с помощью приглашения одной из звезд европейского футбола, сообщает Gazzetta dello Sport.

«Россонери» планируют провести переговоры с хавбеками Лукой Модричем («Реал»), Артуро Видалем и Иваном Ракитичем (оба — «Барселона»). В их услугах заинтересован лично главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, планируют добавить опытных игроков в молодую команду.

Пиоли пришел вместо Марко Джампаоло по ходу сезона. Под его руководством «Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2) и уступил «Роме» (1:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир