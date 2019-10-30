«Милан» проведет переговоры с Модричем, Видалем и Ракитичем

«Милан» планирует усилить центр поля зимой с помощью приглашения одной из звезд европейского футбола, сообщает Gazzetta dello Sport.

«Россонери» планируют провести переговоры с хавбеками Лукой Модричем («Реал»), Артуро Видалем и Иваном Ракитичем (оба — «Барселона»). В их услугах заинтересован лично главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, планируют добавить опытных игроков в молодую команду.

Пиоли пришел вместо Марко Джампаоло по ходу сезона. Под его руководством «Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2) и уступил «Роме» (1:2).