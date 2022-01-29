«Милан» продлит контракт с Тео Эрнандесом до 2026 года

«Милан» договорился о продлении контракта с защитником «Милана» Тео Эрнандесом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, новое соглашение с 24-летним французом будет действовать до конца июня 2026 года, а зарплата футболиста вырастет до 4 миллионов евро в год. Сообщается, что официальное объявление о продлении контракта ожидается после закрытия зимнего трансферного окна.

Тео Эрнандес выступает за «Милан» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 25 матчей за команду, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.