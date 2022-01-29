Мэр Флоренции разочарован тем, что Влахович мог нарушить антиковидные правила перед переходом в «Ювентус»

Мэр Флоренции Дарио Нарделла выразил разочарование после слухов о том, что форвард Душан Влахович нарушил антикоронавирусные правила, чтобы пройти медобследование в «Ювентусе».

«Если подтвердится то, что Влахович нарушил национальные правила изоляции, покинув Флоренцию досрочно, наказание будет очень серьезным. Спортсмен, который делает это. Какое разочарование», — написал Нарделла в Twitter.

Чуть позже журналист Ромео Агрести сообщил, что местное управление здравоохранения Турина дало разрешение Влаховичу пройти медосмотр в «Ювентусе».

28 января «Ювентус» сообщил о переходе 22-летнего серба из «Фиорентины». Сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.