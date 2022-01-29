Форвард «Торино» Белотти отклонил предложения «Ньюкасла» и «Аль-Хиляля»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти отказался переходить в «Ньюкасл» и «Аль-Хиляль», сообщает Football Italia.

По информации источника, английский и саудовский клубы предлагали 28-летнему итальянцу контракты с зарплатой в 7-8 миллионов евро, однако форвард не стал соглашаться на эти предложения. Сообщается, что футболист, чей контракт с нынешним клубом истекает по окончании нынешнего сезона, хочет продолжить карьеру в «Милане» и ждет предложения от этой команды.

В сезоне-2021/22 Белотти провел 10 матчей за «Торино», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.