«Милан» предлагает Рангнику контракт на три года

Немецкий тренер Ральф Рангник близок к переходу в «Милан». Специалисту может подписать контракт на три года, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Рангник примет решение в ближайшее время. Отметим, что 62-летний наставник хочет занять должность и тренера, и генерального менеджера. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

После 31-го тура в чемпионате Италии «Милан» занимает седьмое место, имея в своем активе 49 очков.