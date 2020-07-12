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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» предлагает Рангнику контракт на три года

15:47

Немецкий тренер Ральф Рангник близок к переходу в «Милан». Специалисту может подписать контракт на три года, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Рангник примет решение в ближайшее время. Отметим, что 62-летний наставник хочет занять должность и тренера, и генерального менеджера. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

После 31-го тура в чемпионате Италии «Милан» занимает седьмое место, имея в своем активе 49 очков.

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