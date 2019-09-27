«Милан» потерпел третье поражение в пяти стартовых турах чемпионата Италии

«Торино» обыграл «Милан» (2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии. В составе гостей с пенальти отличился форвард Кшиштоф Пентек. У туринцев дублем отметился нападающий Андреа Белотти.

«Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. «Торино» с 9 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

«Торино» — «Милан» — 2:1 (0:1)

Голы: Пентек, 18 — с пенальти (0:1). Белотти, 72 (1:1). Белотти, 76 (2:1).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Джиджи, 83), Лянко (Ансальди, 57), Бремер, Ринкон, Базелли, Дзадза, Верди (Беренгер, 66), Белотти.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер (Ребич, 78), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек, Леан (Бонавентура, 65).

Предупреждения: Лянко, 8. Беннасер, 21. Дзадза, 31. Белотти, 33. Эрнандез, 63. Романьоли, 72. Дж.Доннарумма, 77. Эйна, 81. Музаккьо, 88.

Удаление: Рейна, 72 (на скамейке запасных).

Судья: Гвида.

26 сентября. Турин. Стадион «Олимпийский».