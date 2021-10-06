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Агент отреагировал на возможный уход Миранчука из «Аталанты»

Агент отреагировал на возможный уход Миранчука из «Аталанты»
11:15
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника в зимнее трансферное окно.

Если россиянин не сможет добиться того, чтобы получать больше игрового времени, то может покинуть команду уже в январе, сообщает Calciomercato.

«Вы знаете одно — я не комментирую чьи-то фантазии, домыслы и слухи. Мне нечего вам ответить», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2021/2022 российский футболист провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей, но при этом ни разу не провел встречу целиком. В общей сложности он отыграл только 155 минут.
Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Тогда сумма трансфера составила около 14,5 миллиона евро.

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