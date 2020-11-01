«Милан» обыграл «Удинезе», 39-летний Златан забил чудо-гол в падении через себя
«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 6-го тура серии A — 2:1. Это позволило красно-черным упрочить лидерство в таблице, оторвавшись от «Аталанты» на 4 очка.
Победный мяч в составе «Милана» провел Златан Ибрагимович в падении через себя.
Goal! Zlatan Ibrahimovic scores to restore the lead. Udinese 1:2 AC Milan #UdineseMilan #SempreMilan— FTTV World (@FTTV20) November 1, 2020
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39-летний швед в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах серии A и во всех забивал голы (три дубля и один мяч в сегодняшней встрече). С учетом прошлого сезона голевая серия Ибрагимовича в чемпионате составляет шесть игр. Последний раз он ушел с поля без забитого гола 24 июля в матче прошлого сезона с «Аталантой» (1:1).
Чемпионат Италии
Серия А
6-й тур
«Удинезе» — «Милан» — 1:2 (0:1)
Голы: Кессье, 18 (0:1). де Пауль, 48 — с пенальти (1:1). Ибрагимович, 83 (1:2).
«Удинезе»: Муссо, Де Майо, Самир, Стрюгер Ларсен (Бонифаци, 82), Бекао, Арслан (Макенго, 63), Перейра (Форестьери, 82), де Пауль, Окака Чука (Ауэян, 71), Деулофеу (Лазанья, 71), Пуссетто.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия (Далот, 71), Эрнандез, Хакан Чалханоглу (Крунич, 89), Беннасер (Диас, 57), Кессье, Ибрагимович, Леан (Ребич, 71), Салемакерс (Тонали, 57).
Предупреждения: Эрнандез, 13. Бекао, 24. Арслан, 39. Дж.Доннарумма, 49.
Судья: Ди Белло (Италия).
1 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
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