«Милан» не намерен продлевать контракт с Бильей

«Милан» не собирается предлагать новый контракт полузащитнику Лукасу Билье, сообщает Tuttosport.

Соглашение с 34-летним аргентинцем истекает летом 2020 года. Центральный полузащитник, появившийся на поле в этом сезоне лишь 7 раз, окончательно проиграл конкуренцию за место в составе и не входит в дальнейшие планы главного тренера «россонери» Стефано Пиоли.

Билья выступает за «Милан» с 2017 года. Миланцы приобрели его у «Лацио» за 20 миллионов евро.