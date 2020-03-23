Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» не намерен продлевать контракт с Бильей

23:24
Теги:

«Милан» не собирается предлагать новый контракт полузащитнику Лукасу Билье, сообщает Tuttosport.

Соглашение с 34-летним аргентинцем истекает летом 2020 года. Центральный полузащитник, появившийся на поле в этом сезоне лишь 7 раз, окончательно проиграл конкуренцию за место в составе и не входит в дальнейшие планы главного тренера «россонери» Стефано Пиоли.

Билья выступает за «Милан» с 2017 года. Миланцы приобрели его у «Лацио» за 20 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир