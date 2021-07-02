«Милан» начал переговоры по трансферу форварда сборной Чехии Шика

«Милан» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу нападающего Патрика Шика, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Леверкузена требует за 25-летнего чеха 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Шик провел 36 матчей за «Байер», на его счету 13 голов и две результативных передачи. На Евро-2020 форвард забил четыре гола в четырех матчах и является одним из лучших бомбардиров турнира. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 23 миллиона евро.