«Милан» начал переговоры по трансферу форварда сборной Чехии Шика
17:47
«Милан» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу нападающего Патрика Шика, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, клуб из Леверкузена требует за 25-летнего чеха 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/2021 Шик провел 36 матчей за «Байер», на его счету 13 голов и две результативных передачи. На Евро-2020 форвард забил четыре гола в четырех матчах и является одним из лучших бомбардиров турнира. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 23 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-milan-contatti-col-bayern-leverkusen-per-schick-richiesta-da-40-milioni-1554467
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