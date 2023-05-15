«Милан» может уволить Пиоли и Мальдини, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Компания RedBird Capital, которой принадлежит «Милан», рассматривает возможное увольнение руководства и тренерского штаба команды, если она не попадет в Лигу чемпионов, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, экономические потери от невыхода «россонери» в Лигу чемпионов составят минимум 50 миллионов евро, в связи с чем RedBird может уволить главного тренера «Милана» Стефано Пиоли и спортивного директора Паоло Мальдини.

После 35 туров «Милан» с 61 очком занимает пятое место в серии А. В последнем туре команда Пиоли проиграла «Специи» (0:2). Кроме того, миланцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче они проиграли «Интеру» (0:2). Ответная игра состоится во вторник, 16 мая.