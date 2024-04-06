«Рома» одержала победу над «Лацио» и продлила серию без поражений до семи матчей

«Рома» дома обыграла «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал защитник команды хозяв Джанлука Манчини, который отличился на 42-й минуте.

«Рома» с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда не проигрывает уже на протяжении семи матчей в серии А. В 32-м туре клуб из Рима сыграет против «Удинезе».

«Лацио» с 46 баллами идет на 7-й позиции. Следующий соперник команды в чемпионате Италии — «Салернитана».