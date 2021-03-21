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Капелло назвал лучших тренеров серии А

14:46
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Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло назвал лучших тренеров чемпионата Италии.

«Лучшие? Конте и Гасперини. Конте вернулся к игре в определенный футбол. Гасперини — единственный тренер с европейским менталитетом. «Интер» уже выиграл скудетте. Они сделали это, когда «Милан» проиграл «Специи», — цитирует Капелло Football Italia.

«Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице серии А, набрав 65 очков. У «Милана» 2-я строчка и 56 баллов.

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