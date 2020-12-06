«Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, сообщает The Sun.

По информации источника, итальянский клуб хочет усилить центр обороны и готов заплатить за 24-летнего колумбийца 42 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Санчес провел за «Тоттенхэм» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.