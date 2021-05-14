«Милан» и «Интер» интересуются Дзаппакостой
15:27
«Милан» и «Интер» интересуются защитником «Челси» Давиде Дзаппакостой, сообщает Calciomercato.
По информации источника, оба клуба хотят купить 28-летнего итальянца, который в нынешнем сезоне выступает за «Дженоа» на правах аренды.
В сезоне-2020/21 Дзаппакоста провел 24 матча за «Дженоа», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/genoa-milan-e-inter-possono-soffiarti-zappacosta-27296
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