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«Милан» и «Интер» интересуются Дзаппакостой

15:27
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«Милан» и «Интер» интересуются защитником «Челси» Давиде Дзаппакостой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, оба клуба хотят купить 28-летнего итальянца, который в нынешнем сезоне выступает за «Дженоа» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Дзаппакоста провел 24 матча за «Дженоа», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/genoa-milan-e-inter-possono-soffiarti-zappacosta-27296

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