«Рома» может подписать вратаря «Вулверхэмптона» Патрисиу

«Рома» интересуется вратарем «Вулверхэмптона» Руем Патрисиу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 33-летнего португальца хочет подписать Жозе Моуринью, который возглавит римлян в сезоне-2021/22. Сообщается, что футболист может обойтись итальянскому клубу в сумму от 8 до 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 35 матчей за «Вулверхэмптон», из них 10 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.