«Рома» может подписать вратаря «Вулверхэмптона» Патрисиу
16:36
«Рома» интересуется вратарем «Вулверхэмптона» Руем Патрисиу, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 33-летнего португальца хочет подписать Жозе Моуринью, который возглавит римлян в сезоне-2021/22. Сообщается, что футболист может обойтись итальянскому клубу в сумму от 8 до 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 35 матчей за «Вулверхэмптон», из них 10 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/roma-in-porta-si-scalda-rui-patricio-11891
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