«Милан» и «Арсенал» претендуют на Демирала

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал входит в сферу интересов «Милана» и «Арсенала». Агент 21-летнего турка уже встречался с представителями этих клубов, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Демирал перешел в «Юве» этим летом из «Сассуоло». Туринский клуб заплатил за игрока 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Демирал провел пока только один матч, однако «Ювентус» не намерен продавать игрока.

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