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Сегодня, 07:29

«Милан» хочет продлить контракт с Пиоли до 2024 года

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Милана» намерено продлить контракт с главным тренером Стефано Пиоли, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб предлагает 57-летнему итальянцу контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии-2021/22.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
8
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
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17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
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Кремонезе – Сампдория
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Болонья

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Душан Влахович

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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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П
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Жерар Деулофеу

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Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

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