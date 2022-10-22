«Милан» хочет продлить контракт с Пиоли до 2024 года

Руководство «Милана» намерено продлить контракт с главным тренером Стефано Пиоли, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб предлагает 57-летнему итальянцу контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии-2021/22.