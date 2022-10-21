Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 23:38

«Ювентус» с разгромным счетом обыграл «Эмполи»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ювентус» — «Эмполи» — 4:0.
Фото Reuters

«Ювентус» дома обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами в составе команды отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дубль). Отметим, что на 66-й минуте Кин забил второй гол, но он был не зачитан из-за офсайда.

«Ювентус» выиграл второй матч подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии (19 очков). «Эмполи» находится на 11-й позиции (11 очков).

Туринский клуб в следующем туре сыграет с на выезде с «Лечче» 29 октября, а команда из города Эмполи 30 октября примет «Аталанту».

Италия. Серия А. 11-й тур
21 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
4:0
Эмполи
Адриен Рабьо
Мойзе Кин
ФК Эмполи
ФК Ювентус
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Русский защитник бросил попытки пробиться в НХЛ и уехал из Америки. Он совсем не жалеет об этом
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Остаток противотанкового снаряда прилетел в СНТ Зверево в Новой Москве
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри: «С этого момента мы больше не должны совершать ошибок»

Серия А: «Фиорентина» — «Интер», «Рома» — «Наполи» и другие матчи 11-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
8
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
11
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости