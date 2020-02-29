«Милан» хочет купить полузащитника «Удинезе» де Пауля летом

«Милан» сохраняет интерес к полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, «россонери» планируют приобрести 25-летнего аргентинца в летнее трансферное окно. Руководство «Милана» уже контактировало с представителями футболиста.

Де Пауль перешел в «Удинезе» из «Валенсии» летом 2016 года за 3 миллиона евро. В сезоне-2019/20 аргентинец забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи за 23 матча в составе «черно-белых». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.