«Милан» готовит новое контрактное предложение для Доннаруммы

«Милан» намерен сделать новое предложение по продлению контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, «россонери» готовы платить 21-летнему итальянцу 6 миллионов евро и предлагают игроку потенциальные бонусные выплаты. Ранее появлялась информация о том, что голкипер хочет получать 10 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 Доннарумма провел за «Милан» 8 матчей, 4 из них — «на ноль». Нынешнее соглашение вратаря с клубом действует до конца июня 2021 года.