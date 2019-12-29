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«Милан» готов отпустить Чалханоглу. Игроком интересуется «Лестер»

29 декабря 2019, 23:45
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«Милан» готов рассмотреть вариант продажи нападающего Хакана Чалханоглу. На 25-летнего турка претендует «Лестер», сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

Сам Чалханоглу также готов сменить команду. Но он предпочел бы вернуться в Германию.

Нападающий перешел в «Милан» летом 2017 года из «Байера». Его контракт с «россонери» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в серии А и отметился 2 голами и 1 передачей.

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