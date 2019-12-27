«Милан» анонсировал подписание Ибрагимовича

Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в «Милан». Итальянский клуб в Twitter анансировал подписание контракта с 38-летним шведом.

По сведениями итальянских СМИ, Ибрагимович подписал контракт до конца сезона. Также в договоре прописана возможность продления соглашения еще на год. В «Милане» Ибрагимович будет играть под 11-м номером.

Нападающий в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.