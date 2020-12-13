Михайлович жестко раскритиковал «Болонью» после разгрома от «Ромы»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович раскритиковал игроков команды после поражения в матче 11-го тура серии А против «Ромы» (1:5).

«Первый тайм был просто катастрофой. Мы выглядели, как любители, — сказал Михайлович в интервью Sky Sport Italia. — Это ненормально. Мы не имеем права так проигрывать.

Я не вижу правильного настроя. Я всегда с особой теплотой относился к футболистам. И иногда искал оправдания их действиям. Но всему есть предел. И теперь чаша терпения переполнена».