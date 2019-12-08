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Михайлович впервые после химиотерапии будет присутствовать на скамейке «Болоньи»

22:26

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович будет присутствовать на тренерской скамейке команды на матче чемпионата Италии против «Милана». Для сербского специалиста это будет первое появление на скамейке запасных после курса химиотерапии.

В середине ноября он вернулся к тренировкам после третьего курса лечения от лейкемии.

Матч «Болонья» — «Милан» начнется в 22.45 по московскому времени.

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