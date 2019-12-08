Михайлович впервые после химиотерапии будет присутствовать на скамейке «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович будет присутствовать на тренерской скамейке команды на матче чемпионата Италии против «Милана». Для сербского специалиста это будет первое появление на скамейке запасных после курса химиотерапии.

В середине ноября он вернулся к тренировкам после третьего курса лечения от лейкемии.

Матч «Болонья» — «Милан» начнется в 22.45 по московскому времени.