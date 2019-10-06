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Михайлович будет присутствовать на тренерской скамейке во время матча «Болонья» — «Лацио»

12:39
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сможет присутствовать на тренерской бровке на матче 7-го тура чемпионата Италии с «Лацио», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

50-летний специалист сдал все необходимые анализы, которые показали положительную динамику. В этом сезоне Михайлович уже присутствовал на скамейке в матчах с «Вероной» (1:1) и «СПАЛом» (1:0).

Михайлович страдает лейкемией и в конце августа завершил первый этап химиотерапии.

Болонья — Лацио

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