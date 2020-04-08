Португальский полузащитник «Вероны» Мигел Велозу рассказал о своих чувствах после победы над «Ювентусом», за который выступает его соотечественник, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

— Победа над Роналду — это было прекрасно, — цитирует Goal.com Велозу. — Я его хорошо знаю, он не любит проигрывать. Видеть его злым было весьма приятно, даже несмотря на то, что мы поговорили после матча.

Ювентус уступил «Вероне» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии. В составе «Вероны» отличились Фабио Борини и Джампаоло Паццини, единственный гол «бьяконери» забил Криштиану Роналду.