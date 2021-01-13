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Мхитарян заявил, что скоро проведет переговоры по новому контракту с «Ромой»

13:58
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян заявил, что в ближайшее время проведет переговоры по новому контракту с клубом.

«В «Роме» в меня поверили, я счастлив здесь, это видно по моей игре. У нас не было времени обсудить все детали по поводу нового контракта, недавно мы играли с «Интером», впереди встреча с «Лацио». В ближайшее время мы проведем переговоры», — приводит La Repubblica.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 22 матча за «Рому», на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Контракт 31-летнего армянина с клубом действует до конца июня 2021 года.

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