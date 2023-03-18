Мхитарян отказался возвращаться в сборную Армении

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян отказался возвращаться в сборную Армении, сообщает Armenia.

«Я был готов поехать в Милан и поговорить с ним, но он отказался. Решение Мхитаряна следует уважать», — прокомментировал Петраков.

На этой неделе мхитаряня стал первым футболистом в истории Армении, который сыграл 50 матчей в Лиге чемпионов.

За сборную Армении он не играет с 2021 года.