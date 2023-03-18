Пиоли: «Ибрагимович в порядке»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как себя чувствует форвард команды Златан Ибрагимович.
«Златан в порядке, участвует в жизни команды наравне со всеми. Он спокоен и уверен в себе, а в том, что касается силы воли и мотивации, ему вообще нет равных. Он хочет играть и побеждать во всех матчах», — цитирует pianetamilan.it Пиоли.
Ранее 41-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.
Контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом розыгрыше футболист долгое время восстанавливался от травмы и провел всего 2 матча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|
6
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
11
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
12
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|
20
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0