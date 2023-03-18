Пиоли: «Ибрагимович в порядке»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как себя чувствует форвард команды Златан Ибрагимович.

«Златан в порядке, участвует в жизни команды наравне со всеми. Он спокоен и уверен в себе, а в том, что касается силы воли и мотивации, ему вообще нет равных. Он хочет играть и побеждать во всех матчах», — цитирует pianetamilan.it Пиоли.

Ранее 41-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.