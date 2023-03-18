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18 марта, 07:25

Пиоли: «Ибрагимович в порядке»

Виктория Кравченко
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как себя чувствует форвард команды Златан Ибрагимович.

«Златан в порядке, участвует в жизни команды наравне со всеми. Он спокоен и уверен в себе, а в том, что касается силы воли и мотивации, ему вообще нет равных. Он хочет играть и побеждать во всех матчах», — цитирует pianetamilan.it Пиоли.

Ранее 41-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.

Контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом розыгрыше футболист долгое время восстанавливался от травмы и провел всего 2 матча.

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Златан Ибрагимович
Футбол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
11
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
12
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
20
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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18.03 20:00
Салернитана – Болонья
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Удинезе – Милан
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Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

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Эмполи

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Луис Муриэль

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