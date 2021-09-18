Мхитарян может пропустить матч с «Вероной»

Некоторые основные игроки «Ромы» могут пропустить матч с «Вероной», который состоится в воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Защитник Матиас Винья получил болезненный ушиб колена на тренировке. В связи с повреждением он не участвовал в занятиях в пятницу, это была мера предосторожности.

Полузащитник Генрих Мхитарян тоже не тренировался вчера. У него мышечное переутомление.

Тренерский штаб «Ромы» во главе с Жозе Моуринью примет решение насчет участия футболистов в игре с «Вероной» на основе оценки их перед матчем.