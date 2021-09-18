Мхитарян может пропустить матч с «Вероной»
Некоторые основные игроки «Ромы» могут пропустить матч с «Вероной», который состоится в воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.
Защитник Матиас Винья получил болезненный ушиб колена на тренировке. В связи с повреждением он не участвовал в занятиях в пятницу, это была мера предосторожности.
Полузащитник Генрих Мхитарян тоже не тренировался вчера. У него мышечное переутомление.
Тренерский штаб «Ромы» во главе с Жозе Моуринью примет решение насчет участия футболистов в игре с «Вероной» на основе оценки их перед матчем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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