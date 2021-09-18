«Ювентус» зимой постарается оформить трансфер Икарди
«Ювентус» проявляет интерес к аргентинскому форварду «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает Calciomercato, в Турине рассматривают возможность возвращения аргентинца в Италию в зимнее трансферное окно.
Летом туринцы уже пытались оформить переход игрока, но не сумели завершить сделку до закрытия трансферного окна.
В нынешнем сезоне Мауро Икарди сыграл за ПСЖ в четырех матчах, забив два мяча.
Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю