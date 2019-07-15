Мертенс не планирует покидать "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс признался, что хочет играть за неаполитанскую команду в течение долгого времени, сообщает официальный Twitter итальянского клуба.

– Я бы хотел надолго остаться в "Наполи". Играть за этот клуб – мечта. Приятно бить рекорды в футболке клуба, – приводит слова Мертенса пресс-служба лазурно-белых.

В прошлом сезоне Мертенс провел 47 матчей за "Наполи", забил 19 голов и отдал 12 голевых передач. 32-летний бельгиец выступаз за клуб из Неаполя с 2013 года.