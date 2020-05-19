Мертенс может остаться в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может остаться в команде, сообщает Sky Sport Italia. Форвард согласится на продление контракта до лета 2022 года. Его зарплата составит четыре миллиона евро в год, не считая бонусов. Также он получит выплату в 2,5 миллиона за подписание соглашения.

В сезоне-2019/20 на счету 33-летнего Мертенса 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Наполи». Ранее сообщалось, что игрок заинтересован в переходе в «Интер».