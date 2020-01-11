Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Маурицио Сарри: «Рома» смогла стать сюрпризом в серии А в этом сезоне»

15:57
Теги:

Главный тренер «Ювентус» Маурицио Сарри рассказал о подготовке к матчу 19-го тура серии А против «Ромы». Встреча пройдет 12 января и начнется в 22:45 мск.

— Это будет сложная игра, мы должны быть более последовательными в течение 90 минут, — приводит слова Сарри Football Italia. — Я хочу, чтобы мы опирались на ту хорошую работу, которую видел в игре с «Кальяри».

«Рома» смогла стать сюрпризом в серии А в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, он смог дать им собственную идентичность.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир