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Маурицио Сарри: «Пьянич будет счастлив в «Барселоне»

30 июня 2020, 09:17

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника команды Миралема Пьянича в «Барселону».

— Пьянич будет доволен в «Барселоне», у него будет отличный шанс закончить карьеру в великом клубе, — цитирует Goal.com Сарри. — Миралем будет доволен, я уверен на сто процентов. Совсем не переживаю за него, потому что уверен, что он не упустит свой шанс.

30-летний Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В этом сезоне хавбек провел 36 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Ранее стало известно, что босниец станет футболистом «Барселоны» с сезона-2020/21.

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