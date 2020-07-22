Маурицио Сарри: «Не вижу проблемы в том, чтобы совмещать на поле Роналду и Дибалу»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о совместимости нападающих команды, Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

— Не вижу проблемы в том, чтобы такие высококлассные футболисты, как Криштиану Роналду и Пауло Дибала играли на поле вместе, ведь их связка забила уже 51 гол за два сезона, — цитирует Goal.com Сарри. — Я говорил с Роналду за 10 минут до пресс-конференции, он в прекрасной форме. Это часть его силы — умение быстро восстанавливаться как физически, так и эмоционально. Он сразу сосредотачивается на следующей цели, это помогает ему забыть об усталости.