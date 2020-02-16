Матч «Ювентуса» посетил 100-летний болельщик. Клуб подарил ему футболку
20:31
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле победил «Брешию» (2:0).
Эту игру посетил 100-летний болельщик «Ювентуса» Сильвио Фассон. Туринцы подарили болельщику игровую майку «Юве» с его именем и цифрой 100 вместо игрового номера.
Buon #JuveBrescia al signor Silvio Fasson.— JuventusFC (@juventusfc) February 16, 2020
Un tifoso specialissimo, un tifoso... centenario! ? ?? pic.twitter.com/YFA0HQjtDr
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