Матч «Ювентуса» посетил 100-летний болельщик. Клуб подарил ему футболку

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле победил «Брешию» (2:0).

Эту игру посетил 100-летний болельщик «Ювентуса» Сильвио Фассон. Туринцы подарили болельщику игровую майку «Юве» с его именем и цифрой 100 вместо игрового номера.