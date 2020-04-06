Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возможности миланского клуба подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Я не думаю, что это совсем неосуществимая мечта, — приводит слова Моррати Radio Rai. — У Месси заканчивается контракт, и он, безусловно, будет пытаться вернуться домой. Я не знаю, изменится ли ситуация, но я думаю, что мы увидим удивительные вещи в конце года.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.