Массимилиано Аллегри: "Судья был прав, что удалил меня"

Главный тренер "Ювентус" Массимилиано Аллегри после поражения от "Аталанты" в Кубке Италии (0:3) признал, что судья удалил его справедливо. Это был его 250-й матч на посту главного тренерна туринцев.

- Судья был прав, что удалил меня, потому что я потерял самообладание, – цитирует Rai Sport Аллегри. - Честно говоря, этот результат витал в воздухе какое-то время. Ничего страшного в этом нет, так как это был просто не наш день. "Аталанта" вполне заслужила того, чтобы выйти в следующий раунд. Нам неприятно вылетать, но было безумно думать, что "Ювентус" сможет выиграть все матчи в этом сезоне. У меня нет тревоги, потому что невозможно выигрывать каждую встречу. Конечно, хотели выиграть Кубок Италии в пятый раз подряд, но "Аталанта" была очень сильна физически и агрессивно, поэтому поздравляю их.

Думаю, что подобный урок может быть полезен команде. Мы были просто не в духе. Это может произойти после такой долгой успешной серии. У нас в субботу матч с "Пармой", которая очень сильна на контратаках.