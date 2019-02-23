Массимилиано Аллегри: "Перин и Канселу выйдут в стартовом составе "Ювентуса" против "Болоньи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о составе на матч 25-го тура чемпионата Италии против "Болоньи".

- Перин сыграет в воротах завтра. Канселу выйдет с первых минут, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Я подумаю, использовать ли Кьеллини в завтрашнем матче или дать ему отдых. Завтра я приму решение. Что касается полузащиты, то Пьянич чувствует себя неважно. По Дугласу Косте - когда он будет здоров, он будет играть. С ним, как и Эмре Джаном, Сами Хедирой, Хуаном Куадрадо, произошло то, чего мы никак не могли избежать. От нас это не зависит (Джан и Куадрадо травмированы, у Хедиры проблемы с сердцем - прим. "СЭ"). Роналду? Это один из лучших игроков мира, он помогает команде успокоиться в раздевалке. Он хорошо сыграл в Мадриде. Посмотрим, кто сыграет в атаке завтра.

Ранее в СМИ сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить игру.

Матч "Болонья" - "Ювентус" состоится 24 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.

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