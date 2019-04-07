Массимилиано Аллегри: "Не буду смотреть игру "Наполи". Мы с сыном смотрим "Флеша"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что не будет смотреть матч 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" - "Дженоа". Неаполитанцы отстают в таблице от "Юве" на 21 очко. В случае их поражения туринский клуб досрочно оформит чемпионский титул.

- Я не буду смотреть матч, - цитирует Goal Аллегри. - Я буду смотреть "Флеша" вместе с сыном. По воскресеньям у него монополия на телевизор.

"Флеш" - популярный американский телесериал канала CW о сверхбыстром супергерое из комиксов DC.