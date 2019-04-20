Массимилиано Аллегри: "Чемпионство "Ювентуса" стало досрочным благодаря труду ребят"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался доволен игрой с "Фиорентиной" (2:1) в матче чемпионата Италии. Эта победа позволила туринцам досрочно завоевать чемпионство.

– Я очень счастлив, потому что мы достигли важной цели, – цитирует AFP Аллегри. – У нас был удивительный сезон, мы выиграли 50 процентов соревнований, в которых участвовали. Конечно, мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но чемпионство отметим. Мы выиграли его досрочно, и это все благодаря труду ребят на поле. Это было непросто.