Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти получил тренерскую лицензию УЕФА категории B. 34-летний итальянец в настоящее время играет в клубе серии B «Пескара».

«Шаг за шагом!» — прокомментировал получение лицензии Боккетти.

Боккетти играл за «Рубин» с 2010 по 2012 год, за «Спартак» — с 2013 по 2019-й (с перерывом на полугодичную аренду в «Милан»). С красно-белыми Боккетти выиграл чемпионат и Суперкубок России, с «Рубином» — Кубок и Суперкубок страны.