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Марьян Пахарь стал главным тренером «Сиены». Владимир Газзаев пока будет следить за тренировочным процессом

18:58
Марьян Пахарь. Фото Instagram
Марьян Пахарь. Фото Instagram
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Бывший игрок сборной Латвии Марьян Пахарь стал главным тренером «Сиены», сообщает сайт клуба.

Ранее, 24 января появилась информация, что это пост займет Владимир Газзаев. По данным TMV, 40-летний российский специалист не смог вступить в должность из-за бюрократических вопросов. Однако Газзаев-младший находится в Сиене и будет следить за тренировочным процессом.

Владимир Газзаев — сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева. Ранее он возглавлял российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.

«Сиена» выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Италии, ранее главным тренером команды был Альберто Джилардино.

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