Марьян Пахарь стал главным тренером «Сиены». Владимир Газзаев пока будет следить за тренировочным процессом
Бывший игрок сборной Латвии Марьян Пахарь стал главным тренером «Сиены», сообщает сайт клуба.
Ранее, 24 января появилась информация, что это пост займет Владимир Газзаев. По данным TMV, 40-летний российский специалист не смог вступить в должность из-за бюрократических вопросов. Однако Газзаев-младший находится в Сиене и будет следить за тренировочным процессом.
Владимир Газзаев — сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева. Ранее он возглавлял российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.
«Сиена» выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Италии, ранее главным тренером команды был Альберто Джилардино.
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