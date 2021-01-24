Владимир Газзаев возглавил клуб четвертого дивизиона Италии

Россиянин Владимир Газзаев назначен главным тренером итальянской «Сиены», сообщает radiosienatv.it. Недавно клуб итальянской серии D (четвертый по силе дивизион) уволил с поста главного тренера известного в прошлом футболиста сборной Италии Альберто Джилардино. Исполняющим обязанности рулевого работал Стефано Аргильи, руководство «Сиены» рассматривало вариант оставить его или предложить пост Газзаеву. Также в числе кандидатов на должность назывался бывший нападающий и главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь.

Владимир Газзаев — сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева. Ранее он возглавлял российские «Аланию» и «Урожай» (сейчас — «Кубань»), казахстанские «Актобе» и «Тобол» и грузинский «Рустави». «Тобол» специалист покинул летом 2019 года.